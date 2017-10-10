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Экономика
Орешкин рассказал об «очень мягких» инфляционных тенденциях в России
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    Орешкин рассказал об «очень мягких» инфляционных тенденциях в России

    10:05  10 Октября 2017
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    Орешкин рассказал об «очень мягких» инфляционных тенденциях в России

    Марракеш, 10 октября. Минэкономразвития РФ ожидает, что инфляция в России по итогам октября 2017 года сложится на уровне ниже 3%.

    Такое заявление сделал глава министерства Максим Орешкин в кулуарах министерской конференции Всемирной торговой организации, сообщает ТАСС. По словам Орешкина, инфляционные тенденции сейчас очень мягкие. По итогам октября инфляция опустится ниже отметки в 3%, отклонение от таргета ЦБ будет существенно больше 1%. Глава министерства экономического развития Российской Федерации считает, что это не очень хорошо.

    Ранее Максим Орешкин рассказал о главных направлениях для современной российской экономики, которые будут обсуждаться на предстоящей министерской конференции ВТО в Латинской Америке.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #орешкин #экономика рф
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