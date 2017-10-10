Орешкин рассказал об «очень мягких» инфляционных тенденциях в России

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Марракеш, 10 октября. Минэкономразвития РФ ожидает, что инфляция в России по итогам октября 2017 года сложится на уровне ниже 3%.

Такое заявление сделал глава министерства Максим Орешкин в кулуарах министерской конференции Всемирной торговой организации, сообщает ТАСС. По словам Орешкина, инфляционные тенденции сейчас очень мягкие. По итогам октября инфляция опустится ниже отметки в 3%, отклонение от таргета ЦБ будет существенно больше 1%. Глава министерства экономического развития Российской Федерации считает, что это не очень хорошо.

Ранее Максим Орешкин рассказал о главных направлениях для современной российской экономики, которые будут обсуждаться на предстоящей министерской конференции ВТО в Латинской Америке.