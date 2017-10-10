Посаженный СБУ журналист дал совет молодым украинцам

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Киев, 10 октября. Отправленный СБУ в тюрьму украинский независимый журналист Дмитрий Василец через своего адвоката дал несколько советов молодым украинцам, которых он стремился своей журналистской работой защитить от киевской пропаганды. Его главный совет — ни в коем случае не верить пропаганде, когда она уверяет, что у Украины есть друзья на Западе, которые готовы помогать Киеву «за красивые глаза».

В открытом письме Василец подробно рассказал, как его журналистская деятельность обернулась сфабрикованным СБУ уголовным делом, по которому суд приговорил его к 9 годам тюрьмы. Будучи бизнесменом, он мог вести журналистскую деятельность без спонсорских денег и организовал проект «Медиа-люстрация», в котором подробно разбирал ложь украинских СМИ. «Последней каплей» для Киева стало вручение министру информационной политики Украины Юрию Стецю учрежденной журналистом антипремии имени Геббельса.

«Первое что нужно сделать — это перестать верить в сказки про «светлое будущее», «европейскую интеграцию», «Европейский и Евразийский союз», «семью европейских народов», «цивилизованный европейский выбор» и прочую лабуду, — рекомендует Василец всей украинской молодежи. — Пора снять розовые очки и понять, что нашей Украине никто не помогает бескорыстно, никто!»

Василец напоминает, что за любой предоставленный МВФ кредит платит каждый житель Украины — а контролируемые Киевом СМИ называют эту долговую кабалу «помощью» и стараются замолчать условия получения этой «помощи», за которую президент и парламент Украины «как исполнительные собачки» принимают любые законы и решения, которые диктует МВФ.