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Украина
Посаженный СБУ журналист дал совет молодым украинцам
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    Посаженный СБУ журналист дал совет молодым украинцам

    11:06  10 Октября 2017
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    Посаженный СБУ журналист дал совет молодым украинцам

    Киев, 10 октября. Отправленный СБУ в тюрьму украинский независимый журналист Дмитрий Василец через своего адвоката дал несколько советов молодым украинцам, которых он стремился своей журналистской работой защитить от киевской пропаганды. Его главный совет — ни в коем случае не верить пропаганде, когда она уверяет, что у Украины есть друзья на Западе, которые готовы помогать Киеву «за красивые глаза».

    В открытом письме Василец подробно рассказал, как его журналистская деятельность обернулась сфабрикованным СБУ уголовным делом, по которому суд приговорил его к 9 годам тюрьмы. Будучи бизнесменом, он мог вести журналистскую деятельность без спонсорских денег и организовал проект «Медиа-люстрация», в котором подробно разбирал ложь украинских СМИ. «Последней каплей» для Киева стало вручение министру информационной политики Украины Юрию Стецю учрежденной журналистом антипремии имени Геббельса.

    Посаженный СБУ журналист дал совет молодым украинцам

    «Первое что нужно сделать — это перестать верить в сказки про «светлое будущее», «европейскую интеграцию», «Европейский и Евразийский союз», «семью европейских народов», «цивилизованный европейский выбор» и прочую лабуду, — рекомендует Василец всей украинской молодежи. — Пора снять розовые очки и понять, что нашей Украине никто не помогает бескорыстно, никто!»

    Василец напоминает, что за любой предоставленный МВФ кредит платит каждый житель Украины — а контролируемые Киевом СМИ называют эту долговую кабалу «помощью» и стараются замолчать условия получения этой «помощи», за которую президент и парламент Украины «как исполнительные собачки» принимают любые законы и решения, которые диктует МВФ.

    Посаженный СБУ журналист дал совет молодым украинцам

    «Нужно понять, что рассчитывать можно только на себя, и никакие хороводы, тризубцы из арбузов и русофобия нам не помогут в построении сильного государства, — рекомендует молодежи журналист. — Нет ни в ЕС, ни в США, ни в России «добрых дядей», которые мечтают бескорыстно помочь Украине, потому что мы «классные» и потому что у нас «песни красивые».

    Автор: Валентин Меликов
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