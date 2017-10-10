Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

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Москва, 10 октября. Президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве заявил, что Анкара поддерживает суверенитет Украины и не признаёт воссоединение Крыма с Россией.

В ответ на заявление турецкого президента заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в беседе с RT высказал мнение, что заявление Эрдогана на полуострове и в России «повлиять никак не может в принципе», а подобные слова продиктованы «подыгрыванием» украинскому коллеге и желанием «удержать на плаву хоть какой-то приличный уровень отношений между Украиной и Турцией».

«Думаю, что это было востребовано прежде всего со стороны Порошенко. Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал. Самому же ему инициативно выступать с такими заявлениями особо не хочется, как мы это видим по его другим встречам, поездкам и переговорам», — сказал Мурадов.

Также он добавил, что Эрдоган — довольно гибкий человек, и, «когда надо будет, успешно поменяет свою позицию».

Зампред крымского правительства подчеркнул, что число крымских татар, проживающих в Турции и поддерживающих воссоединение Крыма с Россией, уверенно растет.

Ранее сообщалось, что президент Турции задремал во время выступления своего украинского коллеги на совместной пресс-конференции в Киеве. Видеозапись инцидента уже выложена в Сети.