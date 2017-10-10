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Целитель Аллан Чумак умер в Москве
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    Целитель Аллан Чумак умер в Москве

    9:59  10 Октября 2017
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    Целитель Аллан Чумак умер в Москве

    Москва, 10 октября. Целитель Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Об этом в фейсбуке сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

    «Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!», — написал он.

    Напомним, в начале 90-х телевизионные сеансы Чумака собирали миллионную аудиторию. Во время выступлений он «заряжал» воду и другие субстанции. При этом он не произносил ни слова.

     

    Автор: Алексей Громов
    #москва #смерть #чумак
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