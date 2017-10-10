Целитель Аллан Чумак умер в Москве

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Москва, 10 октября. Целитель Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Об этом в фейсбуке сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!», — написал он.

Напомним, в начале 90-х телевизионные сеансы Чумака собирали миллионную аудиторию. Во время выступлений он «заряжал» воду и другие субстанции. При этом он не произносил ни слова.