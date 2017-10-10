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Политика
Пока никаких компромиссов: Орешкин рассказал о споре в ВТО по санкциям Украины
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    Пока никаких компромиссов: Орешкин рассказал о споре в ВТО по санкциям Украины

    10:57  10 Октября 2017
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    Пока никаких компромиссов: Орешкин рассказал о споре в ВТО по санкциям Украины

    Москва, 10 октября. Российская сторона на данный момент не видит компромиссов по спору относительно санкций Украины в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом во вторник заявил глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин. 

    По его словам, «в рамках ВТО контакты есть, но на сегодняшний день компромиссов там нет», передает РИА Новости.

    Орешкин подчеркнул, что Россия продолжает двигаться по тем процедурам, которые есть, речь идет как об исках Украины против России, так и в обратном направлении.

    Пока никаких компромиссов: Орешкин рассказал о споре в ВТО по санкциям Украины

    Напомним, в мае текущего года Москва направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с регулярно вводимыми ограничениями и санкциями.

    Отмечается, что в исковом заявлении речь идет о запретах на ввоз из России мяса и молочных продуктов, рыбы, алкогольной продукции, оборудования для железных дорог и прочих товаров.

    Кроме того, в иске отмечается, что российским компаниям запрещено принимать участие в приватизации на Украине, а это является очередным грубейшим нарушением обязательств украинской страны в ВТО.

    Автор: Дана Балан
    #санкции #россия #украина #орешкин #вто
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