Путин и Додон в ходе встречи в Сочи обсудят экспорт из Молдавии

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Кишинев, 10 октября. В ходе встречи президента Молдавии Игоря Додона с Владимиром Путиным, которая должна состояться сегодня в Сочи, президент Молдавии рассчитывает на подробное обсуждение экономических вопросов, в особенности молдавского экспорта в Россию. Об этом Додон написал на своей странице Facebook.

По словам Додона, по итогам переговоров в Сочи должны быть приняты «судьбоносные решения».

«Нам есть что обсудить с нашими стратегическими партнёрами по СНГ, в том числе с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — написал в соцсети президент Молдавии. — В ходе этих мероприятий должен быть принят целый ряд судьбоносных решений, касающихся нашей страны, её экономического развития, увеличения нашего экспорта и судьбы нашей диаспоры».

Додон выразил уверенность в том, что его визит на саммит стран СНГ и Евроазийского экономического содружества, который начинается сегодня в Сочи, пройдет успешно.

Напомним, в ходе визита Путина в Сочи президент встретится, кроме Додона, с лидерами Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.