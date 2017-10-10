Lada 4x4 вошла в пятерку самых популярных SUV в России

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Москва, 10 октября. Эксперты составили рейтинг самых продаваемых внедорожников на российском рынке.

Возглавил топ Hyundai Creta, в сентябре было продано 5843 автомобиля этой модели. Рост продаж Creta составил 16% по сравнению с показателем прошлого года. В тройку лидеров вошли Renault Duster (4145, +29%) и Renault Kaptur (2678, +21%).

Далее идет внедорожник Chevrolet Niva (2509, +37%), а замыкает пятерку самых продаваемых SUV в России Lada 4x4, продажи которой, между тем, снизились на 14% (2497).

В топ-10 вошли также Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Kia Sportage, UAZ Patriot и Mazda CX-5.