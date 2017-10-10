Экс-глава Новосибирской области рассказал о новой работе

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Новосибирск, 10 октября. Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что планирует остаться в родном регионе и найти применение своему опыту и знаниям.

Об этом Городецкий заявил на встрече с журналистами. По словам бывшего главы, он обязательно будет искать применение, чтобы «быть в ответственности, чтобы куда-то ехать и что-то делать».

«Конкретно не определял место, чем я буду заниматься. Просто хотел бы быть полезен. Проработать столько лет в такой динамике», — сообщил Городецкий.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.