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Экс-глава Новосибирской области рассказал о новой работе
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    Экс-глава Новосибирской области рассказал о новой работе

    9:40  10 Октября 2017
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    Экс-глава Новосибирской области рассказал о новой работе

    Новосибирск, 10 октября. Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что планирует остаться в родном регионе и найти применение своему опыту и знаниям.

    Об этом Городецкий заявил на встрече с журналистами. По словам бывшего главы, он обязательно будет искать применение, чтобы «быть в ответственности, чтобы куда-то ехать и что-то делать».

    «Конкретно не определял место, чем я буду заниматься. Просто хотел бы быть полезен. Проработать столько лет в такой динамике», — сообщил Городецкий.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #новосибирская область
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