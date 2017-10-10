Сирия: ВКС РФ наносят до 150 ударов в сутки по прибывающим в Маядин террористам

В Избранное

Москва, 9 сентября. ВКС РФ круглосуточно переламывают попытки боевиков проникнуть в Маядин, нанося удары по их формированиям, а также подвозимым боеприпасам и бронетехникой, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Авиация ВКС России круглосуточно перемалывает эти формирования ИГ1 вместе с подвозимыми боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов», — отметил он.

Напомним, в настоящее время отряды САА при поддержке ВКС РФ проводят операцию по освобождению крупного форпоста террористов ИГ, расположенного близ населенного пункта Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.