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Сирия: ВКС РФ наносят до 150 ударов в сутки по прибывающим в Маядин террористам
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    Сирия: ВКС РФ наносят до 150 ударов в сутки по прибывающим в Маядин террористам

    9:15  10 Октября 2017  /обновлено: 9:22  10 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ наносят до 150 ударов в сутки по прибывающим в Маядин террористам

    Москва, 9 сентября. ВКС РФ круглосуточно переламывают попытки боевиков проникнуть в Маядин, нанося удары по их формированиям, а также подвозимым боеприпасам и бронетехникой, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Авиация ВКС России круглосуточно перемалывает эти формирования ИГ1 вместе с подвозимыми боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов»,  — отметил он.

    Напомним, в настоящее время отряды САА при поддержке ВКС РФ проводят операцию по освобождению крупного форпоста террористов ИГ, расположенного близ населенного пункта Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

    Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

     

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #террористы #вкс рф #дейр эз-зор #маядин
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