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Сирия: вооруженные наемники из Ирака ежедневно прибывают к ИГ в Меядин
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    Сирия: вооруженные наемники из Ирака ежедневно прибывают к ИГ в Меядин

    9:15  10 Октября 2017
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    Сирия: вооруженные наемники из Ирака ежедневно прибывают к ИГ в Меядин

    Москва, 10 октября. Просочившиеся из Ирака западные наемники на бронетехнике и автомобилях с вооружением каждый день пополняют ряды террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России) в сирийском Меядине. Об этом сообщил во вторник официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков. 

    По словам представителя Минобороны, каждые сутки ИГ1 пытаются перебросить новые силы в Меядин со стороны Ирака. 

    Он также отметил, что экстремисты попадают из Ирака на территорию Сирии на пикапах с модернизированным вооружением и техникой. 

    Сирия: вооруженные наемники из Ирака ежедневно прибывают к ИГ в Меядин

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС РФ наносят до 150 ударов в сутки по террористам ИГ, прибывающим в сирийский Меядин из Ирака.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #ирак #вск рф #меядин
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