Судебные приставы задержали гендиректора ФБК

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Москва, 10 октября. Судебные приставы задержали гендиректора Фонда борьба с коррупцией оппозиционера Алексея Навального Романа Рубанова.

Причиной задержания стал отказ исполнить решение суда и удалить фрагменты расследования ФБК с порочащими честь и достоинство бизнесмена Алишера Усманова сведениями, уточняет «Интерфакс».

Сам Рубанов в своем Twitter уточнил, что его доставляют в УФССП на улице Бутырский вал. Тут же он разместил и фото постановления ведомства, согласно которому основанием для его задержания стал удовлетворённый Люблинским судом Москвы иск бизнесмена Усманова к Навальному и ФБК.

Задержан судебными приставами рано утром у подъезда дома. Доставляют на Бутырский вал. pic.twitter.com/no50JzhcT0 — Рубанов Роман (@rrubanov) October 10, 2017

Напомним, иск Усманова к Навальному был удовлетворен Люблинским судом Москвы. Часть требований Усманова была связана с расследованием фонда. Ответчиков обязали удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу.

Позже Мосгорсуд изменил решение, обязав удалить не все ролики, а только фрагменты фильмов-расследований. Навальный заявил, что не стал исполнять судебное предписание.



