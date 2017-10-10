Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилая женщина госпитализирована после ДТП в Орске
Общество
Судебные приставы задержали гендиректора ФБК
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Судебные приставы задержали гендиректора ФБК

    9:36  10 Октября 2017
    54

    Судебные приставы задержали гендиректора ФБК

    Москва, 10 октября. Судебные приставы задержали гендиректора Фонда борьба с коррупцией оппозиционера Алексея Навального Романа Рубанова.

    Причиной задержания стал отказ исполнить решение суда и удалить фрагменты расследования ФБК с порочащими честь и достоинство бизнесмена Алишера Усманова сведениями, уточняет «Интерфакс».

    Сам Рубанов в своем Twitter уточнил, что его доставляют в УФССП на улице Бутырский вал. Тут же он разместил и фото постановления ведомства,  согласно которому основанием для его задержания стал удовлетворённый Люблинским судом Москвы иск бизнесмена Усманова к Навальному и ФБК.

    Напомним, иск Усманова к Навальному был удовлетворен Люблинским судом Москвы. Часть требований Усманова была связана с расследованием фонда. Ответчиков обязали удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу.

    Позже Мосгорсуд изменил решение, обязав удалить не все ролики, а только фрагменты фильмов-расследований. Навальный заявил, что не стал исполнять судебное предписание.


     

    Автор: Алексей Громов
    #навальный #приставы #фбк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 20836

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5968

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53111

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91797

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108105
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        32
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        151
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        50
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        2426