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Киев загнал себя в капкан: эксперт предупредил о возможной конфронтации ряда стран ЕС с Украиной
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    Киев загнал себя в капкан: эксперт предупредил о возможной конфронтации ряда стран ЕС с Украиной

    9:15  10 Октября 2017
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    Эксперт: Венгрия и Румыния могут стать ярыми противниками евроинтеграции Украины

    Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом необходимо пересмотреть. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в ходе встречи с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Будапешт принял такое решение из-за нового закона «Об образовании», который был принят Киевом. По словам Сиярто, документ нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, так как запрещает национальным меньшинствам учиться на родном языке. Он отметил, что этот закон, в частности, приведет к ухудшению положения венгров на Украине.

    Эксперт: Венгрия и Румыния могут стать ярыми противниками евроинтеграции Украины

    «Неприемлемо, что рядом с ЕС в 21 веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках», — заявил Сиярто. Он призвал усилить на Киев международное давление.

    Защита соотечественников

    Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Будапешт выступает с позиции защиты своих соотечественников, многие из которых не только получили статус «заграничных венгров», но и венгерское гражданство. Закон об образовании, принятый украинскими властями ущемил их в правах, стал шагом на пути «украинизации» их национально-культурной автономии. Будапешт этого позволить не может. Венгерскими властями проводится целенаправленная политика по поддержке венгров за рубежом. В число их геостратегических интересов входят и русины, населяющие Закарпатскую область, которые также когда-то были гражданами Венгерского королевства.

    «Будапешт, а за ним и Бухарест, также недовольный украинской языковой политикой, могут выступить ярыми противниками последующей евроинтеграции Украины. Возможны и экономические санкции. Пострадает и пресловутый «безвиз», которым так гордится Петр Порошенко. Говорить об открытии «западного фронта» еще рано, но то, что Киев языковой политикой и новыми законами о Донбассе загнал себя в капкан, стоит признать: с одной стороны «страна-агрессор» с его точки зрения, а с другой стороны реально ненавидящие украинские популистские выходки «друзья», — пояснил Антон Бредихин.

    Эксперт: Венгрия и Румыния могут стать ярыми противниками евроинтеграции Украины

    По мнению эксперта, возможно требования Будапешта охладят многие буйные головы в Киеве и огалтелых украинских националистов, а может, это станет началом конца и «европейскому будущему» и действующему режиму.

    «Единый фронт с Венгрией могут составить те страны, чьи национальные группы не только живут в ряде украинских регионов, но и поселились там раньше, чем украинцы: Польша, Румыния, Молдавия, Израиль, Греция, Армения. К этому союзу обязана присоединиться Россия. Несомненно, что столь сильно ратующие за обеспечение принципов демократии и соблюдения прав европейских языковых меньшинств страны-лидеры ЕС — Германия, Франции да и теже Нидерланды должны направить свои ноты протеста и недовольства скандальным законом», — резюмировал Антон Бредихин.

    Автор: Илья Муромский
    #польша #украина #венгрия #румыния
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