Киев загнал себя в капкан: эксперт предупредил о возможной конфронтации ряда стран ЕС с Украиной

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Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом необходимо пересмотреть. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в ходе встречи с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Будапешт принял такое решение из-за нового закона «Об образовании», который был принят Киевом. По словам Сиярто, документ нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, так как запрещает национальным меньшинствам учиться на родном языке. Он отметил, что этот закон, в частности, приведет к ухудшению положения венгров на Украине.

«Неприемлемо, что рядом с ЕС в 21 веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках», — заявил Сиярто. Он призвал усилить на Киев международное давление.

Защита соотечественников

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Будапешт выступает с позиции защиты своих соотечественников, многие из которых не только получили статус «заграничных венгров», но и венгерское гражданство. Закон об образовании, принятый украинскими властями ущемил их в правах, стал шагом на пути «украинизации» их национально-культурной автономии. Будапешт этого позволить не может. Венгерскими властями проводится целенаправленная политика по поддержке венгров за рубежом. В число их геостратегических интересов входят и русины, населяющие Закарпатскую область, которые также когда-то были гражданами Венгерского королевства.

«Будапешт, а за ним и Бухарест, также недовольный украинской языковой политикой, могут выступить ярыми противниками последующей евроинтеграции Украины. Возможны и экономические санкции. Пострадает и пресловутый «безвиз», которым так гордится Петр Порошенко. Говорить об открытии «западного фронта» еще рано, но то, что Киев языковой политикой и новыми законами о Донбассе загнал себя в капкан, стоит признать: с одной стороны «страна-агрессор» с его точки зрения, а с другой стороны реально ненавидящие украинские популистские выходки «друзья», — пояснил Антон Бредихин.

По мнению эксперта, возможно требования Будапешта охладят многие буйные головы в Киеве и огалтелых украинских националистов, а может, это станет началом конца и «европейскому будущему» и действующему режиму.