ВКС РФ полностью уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ в Сирии

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Москва, 10 октября. Террористы экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в России) больше не имеют в Сирии источников финансирования для приобретения военной техники и боеприпасов. Об этом сегодня заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, ВКС РФ уничтожили экономическую инфраструктуру боевиков в Сирийской Арабской Республике и препятствуют любым попыткам возобновления террористами добычи и нелегальной реализации углеводородов в САР, передает ТАСС.

Кроме того, добавил Конашенков, источников финансирования приобретения вооружения и боеприпасов у ИГ1 в Сирии больше нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.