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Минобороны России: США имитируют борьбу с ИГИЛ в Ираке
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    Минобороны России: США имитируют борьбу с ИГИЛ в Ираке

    8:52  10 Октября 2017  /обновлено: 9:42  10 Октября 2017
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    Минобороны России: США имитирует борьбу с ИГИЛ в Ираке

    Москва, 10 октября. Коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки имитирует борьбу с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Ираке. Об этом заявили в Минобороны РФ.

    Как отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, с началом операции сирийских войск при поддержке ВКС России по освобождению от ИГИЛ1 провинции Дейр-эз-Зор, международная коалиция во главе с американскими военными резко снизила интенсивность ударов по ИГИЛ1 в Ираке.

    При этом, как отметили в Минобороны РФ, это совпало с с переброской к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил боевиков.

    Минобороны России: США имитирует борьбу с ИГИЛ в Ираке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    #минобороны #сша #иг #игил #исламское государство #ирак #боевики #армия
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