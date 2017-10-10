Минобороны России: США имитируют борьбу с ИГИЛ в Ираке

В Избранное

Москва, 10 октября. Коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки имитирует борьбу с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Ираке. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Как отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, с началом операции сирийских войск при поддержке ВКС России по освобождению от ИГИЛ1 провинции Дейр-эз-Зор, международная коалиция во главе с американскими военными резко снизила интенсивность ударов по ИГИЛ1 в Ираке.

При этом, как отметили в Минобороны РФ, это совпало с с переброской к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.