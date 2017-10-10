Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

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Москва, 10 октября. Благодаря поддержке ВКС РФ войскам правительства Сирии за неделю удалось расширить территорию контроля вокруг Дейр эз-Зора, сообщили в министерстве обороны России. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России за последнюю неделю существенно расширили подконтрольную территорию к северо-западу и юго-востоку от Дейр-эз-Зора», — сообщил Конашенков в ходе брифинга в Минобороны.

Напомним, сирийским войскам удалось отбросить силы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) от границ Дейр эз-Зора и выбить тех террористов, которые сумели проникнуть на территорию города. ВКС РФ оказывали постоянное содействие в ходе наступательных операций сирийской армии, поддержку также оказывали российские корабли и подводные лодки, наносившие удары ракетами «Калибр» по крупным скоплениям террористов ИГ1. Террористы остаются на левом берегу Евфрата и периодически продолжают обстреливать территорию Дейр эз-Зора.

В деблокированный город начали поступать припасы и гуманитарная помощь с остальной территории Сирии. В настоящее время силы САА и ВКС РФ продолжают операцию против террористов на левобережье Евфрата.

1 Организация запрещена на территории РФ.