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Братские могилы времен русско-турецкой войны обнаружены в Крыму
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    Братские могилы времен русско-турецкой войны обнаружены в Крыму

    8:52  10 Октября 2017  /обновлено: 9:05  10 Октября 2017
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    Братские могилы времен русско-турецкой войны обнаружены в Крыму

    Симферополь, 10 октября. В Крыму в ходе раскопок обнаружено захоронение солдат и офицеров русской армии периода русско-турецкой войны конца 18 века.

    Как рассказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, это первое обнаруженное большое захоронение русской армии на территории полуострова и единственное на сегодняшний день захоронение солдат и офицеров 2-й армии князя Долгорукова, передает РИА Новости.

    «Эта находка многое может рассказать нам о событиях 250-летней давности», - рассказал Мальгин.

    Всего на территории обнаруженного захоронения покоятся останки 861 человека, все они погребены в братских могилах на 2-30 человек. Как пояснил директор музея, захоронение скорее выполняло санитарную функцию: расположение могил часто хаотичное, многие останки изувечены.

    Артефакты переданы в Центральный музей Тавриды. Поставлен вопрос о мемориализации этого захоронения.

    Автор: Юлия Кошкина
    #крым #раскопки
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