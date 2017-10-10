Братские могилы времен русско-турецкой войны обнаружены в Крыму

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Симферополь, 10 октября. В Крыму в ходе раскопок обнаружено захоронение солдат и офицеров русской армии периода русско-турецкой войны конца 18 века.

Как рассказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, это первое обнаруженное большое захоронение русской армии на территории полуострова и единственное на сегодняшний день захоронение солдат и офицеров 2-й армии князя Долгорукова, передает РИА Новости.

«Эта находка многое может рассказать нам о событиях 250-летней давности», - рассказал Мальгин.

Всего на территории обнаруженного захоронения покоятся останки 861 человека, все они погребены в братских могилах на 2-30 человек. Как пояснил директор музея, захоронение скорее выполняло санитарную функцию: расположение могил часто хаотичное, многие останки изувечены.

Артефакты переданы в Центральный музей Тавриды. Поставлен вопрос о мемориализации этого захоронения.