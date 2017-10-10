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МО РФ: Коалиция США резко снизила интенсивность ударов по ИГ в Ираке
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    МО РФ: Коалиция США резко снизила интенсивность ударов по ИГ в Ираке

    9:30  10 Октября 2017
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    МО РФ: Коалиция США резко снизила интенсивность ударов по ИГ в Ираке

    Москва, 10 октября. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с началом операции войск Сирии по освобождению от «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) коалиция США резко снизила интенсивность ударов по боевикам в Ираке.

    По словам Конашенкова, в сентябре, с началом операции сирийских войск при поддержке ВКС России по освобождению от ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) провинции Дейр-эз-Зор, международная коалиция во главе с США нанесла по террористам в Ираке почти в 5 раз меньше ударов, чем по Сирии.

    Официальный представитель Минобороны России заявил, что освобождение оставшейся теперь в глубоком тылу Ракки, уже который месяц замерло. По мнению МО РФ, можно сказать и больше, учитывая текущие успехи боевиков по возвращению под свой контроль ранее оставленных городских кварталов.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #ирак
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