Сирия: США снизили число ударов по ИГ в Ираке с начала операции в Дейр эз-Зоре
Москва, 10 октября. С начала операции войск Сирии по освобождению от ИГ1 (группировка запрещена в России) провинции Дейр эз-Зор коалиция США резко снизила интенсивность ударов по террористам в Ираке. Об этом во вторник заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, в прошлом месяце, когда началась операция армии САР при мощной поддержке ВКС РФ по очистке от ИГИЛ1 провинции Дейр эз-Зор, США резко снизили интенсивность ударов по террористам в Ираке.
Он подчеркнул, что коалиция наносит по боевикам в Ираке практически в пять раз меньше ударов, чем в Сирии, передает РИА Новости.
Он также напомнил, что «освобождение Ракки Вашингтон в течение шести месяцев называл ключевым приоритетом борьбы с ИГИЛ, но теперь операция по очистке там (в Ракке — Прим.ред.) замерла».
1 Организация запрещена на территории РФ.