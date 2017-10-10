Сирия: США снизили число ударов по ИГ в Ираке с начала операции в Дейр эз-Зоре

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Москва, 10 октября. С начала операции войск Сирии по освобождению от ИГ1 (группировка запрещена в России) провинции Дейр эз-Зор коалиция США резко снизила интенсивность ударов по террористам в Ираке. Об этом во вторник заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в прошлом месяце, когда началась операция армии САР при мощной поддержке ВКС РФ по очистке от ИГИЛ1 провинции Дейр эз-Зор, США резко снизили интенсивность ударов по террористам в Ираке.

Он подчеркнул, что коалиция наносит по боевикам в Ираке практически в пять раз меньше ударов, чем в Сирии, передает РИА Новости.

Он также напомнил, что «освобождение Ракки Вашингтон в течение шести месяцев называл ключевым приоритетом борьбы с ИГИЛ, но теперь операция по очистке там (в Ракке — Прим.ред.) замерла».

1 Организация запрещена на территории РФ.