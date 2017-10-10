Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилая женщина госпитализирована после ДТП в Орске
Новости Сирии
Сирия: США снизили число ударов по ИГ в Ираке с начала операции в Дейр эз-Зоре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: США снизили число ударов по ИГ в Ираке с начала операции в Дейр эз-Зоре

    8:49  10 Октября 2017  /обновлено: 9:26  10 Октября 2017
    82

     

    Сирия: США снизили число ударов по ИГ в Ираке с начала операции в Дейр эз-Зоре

    Москва, 10 октября. С начала операции войск Сирии по освобождению от ИГ1 (группировка запрещена в России) провинции Дейр эз-Зор коалиция США резко снизила интенсивность ударов по террористам в Ираке. Об этом во вторник заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 

    По его словам, в прошлом месяце, когда началась операция армии САР при мощной поддержке ВКС РФ по очистке от ИГИЛ1 провинции Дейр эз-Зор, США резко снизили интенсивность ударов по террористам в Ираке.

    Он подчеркнул, что коалиция наносит по боевикам в Ираке практически в пять раз меньше ударов, чем в Сирии, передает РИА Новости.

    Сирия: США снизили число ударов по ИГ в Ираке с начала операции в Дейр эз-Зоре

    Он также напомнил, что «освобождение Ракки Вашингтон в течение шести месяцев называл ключевым приоритетом борьбы с ИГИЛ, но теперь операция по очистке там (в Ракке — Прим.ред.) замерла». 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #минобороны рф #конашенков #ракка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 20836

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5968

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53111

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91797

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108105
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        32
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        151
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        50
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        2426