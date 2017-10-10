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США планируют восстановить связи с РФ в области атомной энергетики
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    США планируют восстановить связи с РФ в области атомной энергетики

    8:44  10 Октября 2017
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    США планируют восстановить связи с РФ в области атомной энергетики

    Вашингтон, 10 октября. Сотрудничество России и США в ядерной сфере может возобновиться в 2020-е годы.

    Об этом сообщается в документах Счетной палаты Соединенных Штатов Америки. Как прогнозируют американские эксперты, совместную российско-американскую программу в России удастся завершить лишь в 2035 году.

    Как пишет RT, Вашингтон три года назад в одностороннем порядке разорвал сотрудничество в сфере ядерной безопасности с Москвой. При этом, как считают эксперты, Америка возобновит сотрудничество с РФ в этой сфере через несколько лет.

    Отмечается, что пока сотрудничество не налажено, подразделения Национального управления ядерной безопасности не могут подготовить план программы по конверсии 17 российских ядерных реакторов.

    США планируют восстановить связи с РФ в области атомной энергетики

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #сша #сотрудничество #ядерная безопасность
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