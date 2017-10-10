США планируют восстановить связи с РФ в области атомной энергетики

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Вашингтон, 10 октября. Сотрудничество России и США в ядерной сфере может возобновиться в 2020-е годы.

Об этом сообщается в документах Счетной палаты Соединенных Штатов Америки. Как прогнозируют американские эксперты, совместную российско-американскую программу в России удастся завершить лишь в 2035 году.

Как пишет RT, Вашингтон три года назад в одностороннем порядке разорвал сотрудничество в сфере ядерной безопасности с Москвой. При этом, как считают эксперты, Америка возобновит сотрудничество с РФ в этой сфере через несколько лет.

Отмечается, что пока сотрудничество не налажено, подразделения Национального управления ядерной безопасности не могут подготовить план программы по конверсии 17 российских ядерных реакторов.