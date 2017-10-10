Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилая женщина госпитализирована после ДТП в Орске
Экономика
Орешкин рассказал о двух важных направлениях для современной российской экономики
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Орешкин рассказал о двух важных направлениях для современной российской экономики

    8:54  10 Октября 2017
    52

    Орешкин рассказал о двух важных направлениях для современной российской экономики

    Москва, 10 октября. Глава министерства экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин рассказал о главных направлениях для современной российской экономики, которые будут обсуждаться на предстоящей министерской конференции ВТО в Латинской Америке.

    По словам российского министра, речь главным образом идет о защите инвестиций и электронной торговле.

    Как отметил глава ведомства, эти две темы крайне важны для современной экономики, а также во многом будут определять ее развитие в течение ближайших лет, передает RT

    Орешкин рассказал о двух важных направлениях для современной российской экономики

    «Очень важно, во-первых, пройти первый этап определения неких таких фундаментальных основ на декабрьской конференции в Аргентине и дальше продолжить активную работу по этим направлениям», — отметил министр.

    Также Орешкин подчеркнул, что очень важно развивать агропромышленный комплекс России. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #орешкин #экономика #минэкономразвития
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 20836

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5968

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53111

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91797

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108105
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        32
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        151
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        50
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        2426