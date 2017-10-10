Орешкин рассказал о двух важных направлениях для современной российской экономики

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Москва, 10 октября. Глава министерства экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин рассказал о главных направлениях для современной российской экономики, которые будут обсуждаться на предстоящей министерской конференции ВТО в Латинской Америке.

По словам российского министра, речь главным образом идет о защите инвестиций и электронной торговле.

Как отметил глава ведомства, эти две темы крайне важны для современной экономики, а также во многом будут определять ее развитие в течение ближайших лет, передает RT.

«Очень важно, во-первых, пройти первый этап определения неких таких фундаментальных основ на декабрьской конференции в Аргентине и дальше продолжить активную работу по этим направлениям», — отметил министр.

Также Орешкин подчеркнул, что очень важно развивать агропромышленный комплекс России.