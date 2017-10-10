Американские АЭС освободят от обязанности соблюдать ограничения на вредные выбросы

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Вашингтон, 10 октября. Агентство США по охране окружающей среды сообщило об отмене решений администрации предыдущего президента Барака Обамы. Они касаются ограничения выбросов на угольных электростанциях.

Глава Environmental Protection Agency (EPA) Скотт Прюитт заявил, что «война с углем закончилась», передает Associated Press. Администрация президента США Дональда Трампа снимет все запреты. По мнению Прюитта, ни одно федеральное агентство не должно применять полномочия для «объявления войны» какому-либо сектору экономики США.

Кроме того, руководитель EPA добавил, что администрация Обамы пользовалась своим служебным положением и превышала свои полномочия, чтобы продвигать интересы ключевых производителей электроэнергии.