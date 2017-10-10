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Украина
Американец рассказал о двух вещах, которые узнали в США об Украине после Майдана
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    Американец рассказал о двух вещах, которые узнали в США об Украине после Майдана

    8:41  10 Октября 2017
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    Американец рассказал о двух вещах, которые узнали в США об Украине после Майдана

    Киев, 10 октября. Гражданин США Мэттью Такер, переехавший в Киев, рассказал, что на самом деле думают американцы об Украине и ситуации в стране.

    Как отметил американец, до событий 2014 года многие граждане США вовсе не знали, что на карте есть такая страна. Однако после событий на Майдане американцы пришли к двум вещам. Во-первых, узнали об украинском государстве, а, во-вторых, поняли, что «это не Россия». 

    Такер в интервью украинским СМИ рассказал, что граждане Украины очень терпеливы, впрочем, это и есть их ключевая проблема.

    «По причине действий киевской власти народ вынужден переживать тяжелые времена, кризис, безработицу и другие отрицательные вещи. Однако эти люди не жалуются, они готовы довольствоваться малым, а чиновники этим пользуются», — считает американец. 

    Американец рассказал о двух вещах, которые узнали в США об Украине после Майдана

    Он также рассказал, что американцы наоборот — постоянно чем-то недовольны, что-то высказывают и критикуют власть. 

    Такер пожелал украинцам больше организованности, поскольку на Украине царит хаос во многих областях, речь идет о медицине и дорогах, чистоте в городах и многом другом. 

    Автор: Дана Балан
    #сша #киев #украина #майдан
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