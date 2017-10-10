В Польше появятся кибернетические войска

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Варшава, 10 октября. Польша заявила о создании войск киберобороны в стране. Об этом рассказал министр обороны республики Антоний Мачеревич.

По словам главы военного ведомства, было принято решение о создании кибернетических войск и расширении деятельности Национального центра криптологии.

Мачеревич отметил, что польское правительство планирует учредить департамент по вопросам киберпространства. Как пишет Wiadomości, парламент Польши проголосовал за увеличение расходов на оборону страны.

Ранее глава Минобороны Польши заявил, что стране нужно больше американских солдат. «Нет сомнений, что две дивизии — это немного. Но это столько, сколько нам нужно», — заключил министр. Он отметил, что размещение на территории страны двух американских дивизий не пойдет вразрез с международными обязательствами, в том числе основополагающему акту «Россия-НАТО».