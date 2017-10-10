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Киев, 10 октября. «Патриарх украинского национализма», депутат Рады Степан Хмара сумел обнаружить в мировой истории новые «эпохальные успехи» этнических украинцев. По словам Хмары, американцы смогли добраться до Луны исключительно благодаря помощи украинских ученых.

По словам Хмары, «Украина должна стать величайшей державой Европы», поскольку не только обладает необходимыми для этого численностью населения, обширной территорией и природными богатствами, но и является родиной талантов. Запад же, зная о невероятных успехах украинцев, всячески пытается затормозить развитие Украины, и Россия, разумеется, тоже.

«Украинцы страшно талантливые люди. Американцы высаживались на Луну по украинским разработкам. Кондратюк рассчитал полет, а Игорь Богачевский сделал расчеты высадки на Луну и возвращения на корабль», — объявил Хмара в эфире украинского телеканала.

Таким образом, к «украинским ученым» Хмара отнес офицера Российской Империи и теоретика космонавтики Кондратюка, предложившего еще в 1916 году оптимальную траекторию полета к Луне, а в Великую Отечественную войну погибшего в народном ополчении в борьбе с фашистскими захватчиками.

В своей горячей речи Хмара заявил. что президент Украины «получает инструкции из Кремля»: «Янукович через Медведчука получал инструкции из Кремля, но хотя бы скрывал это».

А врагов у талантливой Украины, по версии Хмары — целый свет.