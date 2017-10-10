Несколько рейсов задержаны из-за тумана в Екатеринбурге

В Избранное

Екатеринбург, 10 октября. В столице Урала из-за тумана были отложены несколько рейсов. Пассажиры не могут вылететь в Москву, Грецию и Чехию.

Неблагоприятные метеоусловия также не позволяют вылететь самолетам из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и Стамбул, сообщает «Ura.ru». Кроме того, в уральскую столицу из-за тумана не может прилететь рейс N4-174 компании Nordwind airlines из Шереметьево. Его прибытие перенесено на 9 утра. Задерживаются самолеты из Внуково и Стамбула.

Представители аэропорта «Кольцово» сообщили, что «когда ситуация нормализуется, пока сказать трудно. Все будет зависеть от погоды».