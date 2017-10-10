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Россия
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Происшествия
Несколько рейсов задержаны из-за тумана в Екатеринбурге
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    Несколько рейсов задержаны из-за тумана в Екатеринбурге

    8:18  10 Октября 2017
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    Несколько рейсов задержаны из-за тумана в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 10 октября. В столице Урала из-за тумана были отложены несколько рейсов. Пассажиры не могут вылететь в Москву, Грецию и Чехию.

    Неблагоприятные метеоусловия также не позволяют вылететь самолетам из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и Стамбул, сообщает «Ura.ru». Кроме того, в уральскую столицу из-за тумана не может прилететь рейс N4-174 компании Nordwind airlines из Шереметьево. Его прибытие перенесено на 9 утра. Задерживаются самолеты из Внуково и Стамбула.

    Несколько рейсов задержаны из-за тумана в Екатеринбурге

    Представители аэропорта «Кольцово» сообщили, что «когда ситуация нормализуется, пока сказать трудно. Все будет зависеть от погоды». 

    Автор: Алексей Громов
    #екатеринбург #туман
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