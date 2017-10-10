Штраф за несанкционированный полет квадрокоптера повысят в 10 раз

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Москва, 7 октября. Министерство транспорта РФ предлагает ужесточить штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства беспилотниками.

В настоящее время штраф для имеющих право на использование воздушного пространства (к этой категории относятся любители квадрокоптеров и других беспилотников) составляет от двух до пяти тысяч рублей. В ведомстве полагают, что повышение штрафов в 10 раз позволит снизить число нарушений в данной сфере, пишут «Известия». Как отмечает источник издания, участвующий в обсуждении, для должностных лиц, в зависимости от наличия права на использование воздушного пространства, вырастет до 50-150 тысяч рублей.

Помимо ужесточения штрафов в настоящее время также разрабатывается единая концепция развития беспилотных систем гражданского применения. В рамках концепции будет создана система учета, которая позволит удаленно идентифицировать и отслеживать беспилотники. Так, владельцы гражданских дронов массой от 250 г до 30 кг уже со следующего года должны будут ставить аппараты на учет.

Одна из главных задач Минтранса, подчеркнул источник, обеспечение безопасности пилотируемой авиации при внедрении беспилотников в общее воздушное пространство.