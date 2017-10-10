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Россия
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Спорт
Бердыев планирует вернуть полузащитника Натхо в «Рубин»
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    Бердыев планирует вернуть полузащитника Натхо в «Рубин»

    8:18  10 Октября 2017
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    Бердыев планирует вернуть полузащитника Натхо в «Рубин»

    Москва, 10 октября. Хавбек московского ЦСКА Бибрас Натхо, который в течение трех лет выступал за казанский «Рубин», может вновь оказаться в команде специалиста Курбана Бердыева.

    Как отмечает газета «Известия», 29-летним полузащитником активно интересуется тренерский штаб «Рубина» во главе с Бердыевым.

    По информации источника, у российского специалиста прекрасные отношения с Бибрасом, поскольку именно под его руководством футболист добился огромного прогресса.

    Бердыев планирует вернуть полузащитника Натхо в «Рубин»

    «Именно уход Бердыева из «Рубина» послужил главной причиной того, что израильский полузащитник покинул клуб в начале 2014 года. Сейчас казанцы по инициативе Бердыева намерены вернуть Бибраса в команду», — сообщил собеседник.  

    Боссы казанского клуба намерены забрать Натхо у красно-синих в будущем году, когда футболист станет свободными агентом.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #цска #бердыев #натхо
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