Бердыев планирует вернуть полузащитника Натхо в «Рубин»

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Москва, 10 октября. Хавбек московского ЦСКА Бибрас Натхо, который в течение трех лет выступал за казанский «Рубин», может вновь оказаться в команде специалиста Курбана Бердыева.

Как отмечает газета «Известия», 29-летним полузащитником активно интересуется тренерский штаб «Рубина» во главе с Бердыевым.

По информации источника, у российского специалиста прекрасные отношения с Бибрасом, поскольку именно под его руководством футболист добился огромного прогресса.

«Именно уход Бердыева из «Рубина» послужил главной причиной того, что израильский полузащитник покинул клуб в начале 2014 года. Сейчас казанцы по инициативе Бердыева намерены вернуть Бибраса в команду», — сообщил собеседник.

Боссы казанского клуба намерены забрать Натхо у красно-синих в будущем году, когда футболист станет свободными агентом.