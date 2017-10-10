Крупнейший в мире китайский телескоп FAST обнаружил два новых пульсара

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Пекин, 10 октября. Китайские ученые с помощью крупнейшего в мире телескопа FAST обнаружили два новых пульсара. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает телеканал «360».

Два новых пульсара обнаружены на расстоянии 4,1 тыс. световых лет и 16 тыс. световых лет от Земли. Издание отмечает, что космические объекты представляют большой интерес для ученых.

Открытие астрономы сделали с помощью построенного в прошлом году в горах Гуйчжоу телескопа FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope).Телескоп имеет диаметр около 500 метров, его площадь равна площади 30 футбольных полей. На строительство FAST было потрачено около 180 млрд долларов.

Напомним, пульсарами называют нейтронные звезды, магнитное поле которых наклонено по отношению к оси вращения. Излучение пульсаров имеет периодические всплески, которые ранее часть ученых считала сигналами внеземных цивилизаций.