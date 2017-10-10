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Россия
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Политика
Орешкин: Украина не умеет договариваться с Россией
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    Орешкин: Украина не умеет договариваться с Россией

    8:04  10 Октября 2017
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    Орешкин: Украина не умеет договариваться с Россией

    Москва, 10 октября. Украина выделяется очень низким уровнем договороспособности в процессе налаживания контакта с Россией, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

    В интервью RT он отметил, что Киев не умеет договариваться с Россией. Он также выразил надежду, что ситуация изменится. Орешкин напомнил, что есть иски, которые Украина подала против России, а также которые Москва предъявила Киеву. Министр подчеркнул, что «это целый большой комплекс направлений, по которым пошли».

    Орешкин также добавил, что пока все это движется в рамках процедур, которые есть в ВТО. 

    Ранее Орешкин выразил надежду на нормализацию отношений России и Украины. «Я думаю, что постепенно понимание, в том числе с украинской стороны, что были сделаны ошибки придет», — отметил Орешкин. Кроме того, глава МЭР отметил, что украинская экономика была «сильно завязана на Россию», и ухудшение отношений Москвы и Киева обернулось для Украины серьезным спадом ее экономики.

    Орешкин: Украина не умеет договариваться с Россией

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #украина #максим орешкин
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