Орешкин: Украина не умеет договариваться с Россией

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Москва, 10 октября. Украина выделяется очень низким уровнем договороспособности в процессе налаживания контакта с Россией, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В интервью RT он отметил, что Киев не умеет договариваться с Россией. Он также выразил надежду, что ситуация изменится. Орешкин напомнил, что есть иски, которые Украина подала против России, а также которые Москва предъявила Киеву. Министр подчеркнул, что «это целый большой комплекс направлений, по которым пошли».

Орешкин также добавил, что пока все это движется в рамках процедур, которые есть в ВТО.

Ранее Орешкин выразил надежду на нормализацию отношений России и Украины. «Я думаю, что постепенно понимание, в том числе с украинской стороны, что были сделаны ошибки придет», — отметил Орешкин. Кроме того, глава МЭР отметил, что украинская экономика была «сильно завязана на Россию», и ухудшение отношений Москвы и Киева обернулось для Украины серьезным спадом ее экономики.