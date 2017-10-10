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Власти Таиланда вводят запрет на курение на популярных пляжах
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    Власти Таиланда вводят запрет на курение на популярных пляжах

    8:00  10 Октября 2017
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    Власти Таиланда вводят запрет на курение на популярных пляжах

    Бангкок, 10 октября. Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда введет запрет на курение на популярных у туристов пляжах.

    Как сообщают Известия, запрет будет веден уже с 1 ноября и затронет 20 мест отдыха, включая пляжи Патонг на острове Пхукет, Джамтьен в курортной Паттайе и Мэ Пим в провинции Районг.

    «Мы не будем полностью запрещать курение. Места для курящих будут отведены вне территории пляжа. Нельзя будет бросать окурки в песок или прогуливаться по пляжу с сигаретой», — пояснили инициативу в департаменте.

    Наказывать за нарушение запрета будут довольно строго: за попытку подымить на пляже из списка придется заплатить штраф размером до 100 тысяч батов (более 3 тысяч долларов) или сесть в тюрьму сроком на один год.

    Добавим, что в перспективе запрет на курение на пляжах может быть введен на всей территории Таиланда.

    Автор: Константин Терехов
    #таиланд #курение #пляж
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