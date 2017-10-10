Власти Таиланда вводят запрет на курение на популярных пляжах

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Бангкок, 10 октября. Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда введет запрет на курение на популярных у туристов пляжах.

Как сообщают Известия, запрет будет веден уже с 1 ноября и затронет 20 мест отдыха, включая пляжи Патонг на острове Пхукет, Джамтьен в курортной Паттайе и Мэ Пим в провинции Районг.

«Мы не будем полностью запрещать курение. Места для курящих будут отведены вне территории пляжа. Нельзя будет бросать окурки в песок или прогуливаться по пляжу с сигаретой», — пояснили инициативу в департаменте.

Наказывать за нарушение запрета будут довольно строго: за попытку подымить на пляже из списка придется заплатить штраф размером до 100 тысяч батов (более 3 тысяч долларов) или сесть в тюрьму сроком на один год.

Добавим, что в перспективе запрет на курение на пляжах может быть введен на всей территории Таиланда.