Защитник Рауш рассказал о выборе между командами России и Германии

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Москва, 10 октября. Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в России.

Во вторник российские футболисты проведут на казанском стадионе контрольный матч с командой Ирана, которая ранее завоевала путевку на турнир.

По словам новичка сборной, защитника немецкого «Кельна» Константина Рауша, он решил, если появится малейшая возможность, то будет выступать за сборную России, а не Германии, пишут «Известия».

Впрочем, признается футболист, только с приходом Черчесова, к нему (Раушу — Прим.ред.) появился интерес.

«Раньше его не было, поэтому я играл за юношеские и молодежные сборные Германии. За бундестим я сыграл бы, если бы не дождался предложения из России», — заявил защитник.

Рауш также уточнил, что давно хотел выступить за команду России.