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Защитник Рауш рассказал о выборе между командами России и Германии
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    Защитник Рауш рассказал о выборе между командами России и Германии

    8:04  10 Октября 2017
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    Защитник Рауш рассказал о выборе между командами России и Германии

    Москва, 10 октября. Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в России.

    Во вторник российские футболисты проведут на казанском стадионе контрольный матч с командой Ирана, которая ранее завоевала путевку на турнир.

    По словам новичка сборной, защитника немецкого «Кельна» Константина Рауша, он решил, если появится малейшая возможность, то будет выступать за сборную России, а не Германии, пишут «Известия»

    Впрочем, признается футболист, только с приходом Черчесова, к нему (Раушу — Прим.ред.) появился интерес.

    «Раньше его не было, поэтому я играл за юношеские и молодежные сборные Германии. За бундестим я сыграл бы, если бы не дождался предложения из России», — заявил защитник.

    Рауш также уточнил, что давно хотел выступить за команду России.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #сборная россии #рауш
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