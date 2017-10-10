Защитник Рауш рассказал о выборе между командами России и Германии
Москва, 10 октября. Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в России.
Во вторник российские футболисты проведут на казанском стадионе контрольный матч с командой Ирана, которая ранее завоевала путевку на турнир.
По словам новичка сборной, защитника немецкого «Кельна» Константина Рауша, он решил, если появится малейшая возможность, то будет выступать за сборную России, а не Германии, пишут «Известия».
Впрочем, признается футболист, только с приходом Черчесова, к нему (Раушу — Прим.ред.) появился интерес.
«Раньше его не было, поэтому я играл за юношеские и молодежные сборные Германии. За бундестим я сыграл бы, если бы не дождался предложения из России», — заявил защитник.
Рауш также уточнил, что давно хотел выступить за команду России.