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Дейр эз-Зор, 10 октября. Несмотря на то, что сирийской армии при поддержке ВКС РФ удалось отогнать террористов прочь от сирийского города Дейр эз-Зор, который находился в осаде «Исламского государства»1 (международная террористическая группировка запрещена в России) на протяжении трех лет, жизнь в городе очень медленно меняется к лучшему. Дети, которые по разным причинам потеряли родителей за время осады, вынуждены выживать, выпрашивая себе милостыню на улицах.

Маленькая девочка Сали вынуждена жить на улице, после того, как ее родители развелись и уехали в Дамаск, бросив на произвол судьбы девочку вместе с братом и старшей сестрой Саджидой. Она сама точно не может сказать, сколько ей лет — может быть, пять, а может быть семь. В сюжете телеканала RT девочка рассказывает, что хотела бы стать взрослой, чтобы работать и обеспечивать своих близких - ведь после того, как старшая сестра получила тяжелую травму и оказалась в больнице, девочка вынуждена выживать в полном одиночестве. Врачи же в Дейр эз-Зоре не имеют средств, чтобы по-настоящему помочь Саджиде - девочку нужно перевезти в более крупную клинику, но сделать это пока некому.

Напомним, сразу же после вступления России в сирийский конфликт на стороне законного правительства началась масштабная работа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. Многие российские политики и известные личности побывали в Сирии в рамках гуманитарных миссий. Совместные с ООН усилия по оказанию гуманитарной помощи позволили добиться значительного снижения количества внутренне перемещенных лиц и беженцев, в то время как активные действия ВКС РФ позволили существенно сократить контролируемую террористами территорию.

1 Организация запрещена на территории РФ.