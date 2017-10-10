Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Польше появятся кибернетические войска
Происшествия
Мошенники в Кемерово украли со счетов пациентов психбольницы 1,6 млн рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мошенники в Кемерово украли со счетов пациентов психбольницы 1,6 млн рублей

    7:52  10 Октября 2017
    48

    Мошенники в Кемерово украли со счетов пациентов психбольницы 1,6 млн рублей

    Кемерово. 10 октября. Суд в городе Кемерово вынес приговор трем местным жителям, которых обвиняли в мошенничестве. Как следует из сообщения пресс-службы главного управления МВД по Кемеровской области, мужчины похитили со счетов пяти пациентов психиатрической лечебницы деньги.

    Согласно сведениям полиции, один из фигурантов дела проходил лечение в психиатрической клинике. Он выяснил, у кого из пациентов есть вклады на крупные суммы. Для совершения кражи мужчина привлек двух знакомых.

    Преступники подделали доверенности для получения денег и похитили более 1,6 миллиона рублей.

    Как передает телеканал «360», суд признал их виновными. Организатор мошенников получил три года и шесть месяцев тюрьмы, сообщники – по три года. 

    Мошенники в Кемерово украли со счетов пациентов психбольницы 1,6 млн рублей

    Автор: Алия Садыкова
    #суд #мошенничество #мошенники #кемерово
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5968

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53096

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91774

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108097

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30232
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        1404
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        16522
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        37808
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        7477