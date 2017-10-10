Мошенники в Кемерово украли со счетов пациентов психбольницы 1,6 млн рублей

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Кемерово. 10 октября. Суд в городе Кемерово вынес приговор трем местным жителям, которых обвиняли в мошенничестве. Как следует из сообщения пресс-службы главного управления МВД по Кемеровской области, мужчины похитили со счетов пяти пациентов психиатрической лечебницы деньги.

Согласно сведениям полиции, один из фигурантов дела проходил лечение в психиатрической клинике. Он выяснил, у кого из пациентов есть вклады на крупные суммы. Для совершения кражи мужчина привлек двух знакомых.

Преступники подделали доверенности для получения денег и похитили более 1,6 миллиона рублей.

Как передает телеканал «360», суд признал их виновными. Организатор мошенников получил три года и шесть месяцев тюрьмы, сообщники – по три года.