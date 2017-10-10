Орешкин: ВТО переживает не самые лучшие времена

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Москва, 7 октября. Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что позиция отдельных стран-участниц организации бьет по репутации ВТО в целом.

Министр заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) переживает не самые лучшие времена из-за позиции отдельных стран, которые изменили свою позицию по поводу свободной торговли, передает RT.

«Мы видим то, что ВТО сейчас переживает не самые лучшие времена. Это связано с позицией отдельных стран, которые изначально были большими сторонниками этой организации, сторонниками свободной торговли, а теперь мы видим изменение здесь позиций. Поэтому это, конечно же, бьёт немного по Всемирной торговой организации», — рассказал Орешкин.

Глава МЭР также подчеркнул, что страны БРИКС являются «единым фронтом», который выступает «за свободу мировой торговли, за движение вперёд». Такая общая позиция важна для укрепления ВТО, считает министр. Также он подчеркнул, что Россия играет в ВТО активную роль.