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Россия
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Экономика
Toyota выпускала автомобили из потенциально бракованного металла
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    Toyota выпускала автомобили из потенциально бракованного металла

    7:48  10 Октября 2017
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    Toyota выпускала автомобили из потенциально бракованного металла

    Токио, 10 октября. Правительство Японии рекомендовало ведущим машиностроительным компаниям и автопроизводителям страны проверить безопасность поставляемых фирмой Kobe Steel алюминиевых деталей. Об этом сообщает Kyodo.

    По данным агентства, Kobe Steel уличили в подделке данных о прочности и прочих характеристиках деталей. Продукция компании использовалась всеми крупными автопроизводителями Японии и применялась в производстве тяжелых ракет-носителей H-2A. Детали Kobe Steel закупали более 200 промышленных корпораций в стране, в том числе Toyota Motor и Mitsubishi Heavy Industries.

    Правительство Японии рекомендовало компаниям проверить спорные детали. Если в них будут обнаружены изъяны, промышленные корпорации будут вынуждены отозвать на переделку автомобили, самолеты и локомотивы.
     

    Автор: Виталий Малясев
    #япония #toyota #автомобили #брак #подделки #детали
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