Toyota выпускала автомобили из потенциально бракованного металла

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Токио, 10 октября. Правительство Японии рекомендовало ведущим машиностроительным компаниям и автопроизводителям страны проверить безопасность поставляемых фирмой Kobe Steel алюминиевых деталей. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, Kobe Steel уличили в подделке данных о прочности и прочих характеристиках деталей. Продукция компании использовалась всеми крупными автопроизводителями Японии и применялась в производстве тяжелых ракет-носителей H-2A. Детали Kobe Steel закупали более 200 промышленных корпораций в стране, в том числе Toyota Motor и Mitsubishi Heavy Industries.

Правительство Японии рекомендовало компаниям проверить спорные детали. Если в них будут обнаружены изъяны, промышленные корпорации будут вынуждены отозвать на переделку автомобили, самолеты и локомотивы.

