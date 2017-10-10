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Туристки из Китая застряли в аэропорту из-за пластических операций
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    Туристки из Китая застряли в аэропорту из-за пластических операций

    7:50  10 Октября 2017
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    Туристки из Китая застряли в аэропорту из-за пластических операций

    Сеул, 10 октября. Три гражданки Китая не смогли улететь из южнокорейского аэропорта, потому что не прошли паспортный контроль из-за пластических операций. Об этом пишет Daily Mail. 

    Сотрудники паспортной службы просто не смогли идентифицировать женщин из-за только что сделанных операций. Отмечается, что лица девушек были распухшие и в бинтах. 

    По данным таблоида, девушки отправились в Южную Корею, которая довольна популярна в области косметологии. Туристки сделали пластические операции и, не дожидаясь, пока их лица придут в норму, собрались домой, но пройти паспортный контроль так и не смогли, передает URA.RU

    Снимок девушек, попавший в Сеть, рассмешил пользователей и собрал десятки тысяч отметок «нравится». 

    Автор: Дана Балан
    #китай #южная корея #пластика
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