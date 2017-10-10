Туристки из Китая застряли в аэропорту из-за пластических операций

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Сеул, 10 октября. Три гражданки Китая не смогли улететь из южнокорейского аэропорта, потому что не прошли паспортный контроль из-за пластических операций. Об этом пишет Daily Mail.

Сотрудники паспортной службы просто не смогли идентифицировать женщин из-за только что сделанных операций. Отмечается, что лица девушек были распухшие и в бинтах.

Women who had plastic surgery are stopped at airport because they look nothing like their passport photos https://t.co/TUmNgf1JMD pic.twitter.com/OatHJ0DFai — Daily Mail Online (@MailOnline) October 9, 2017

По данным таблоида, девушки отправились в Южную Корею, которая довольна популярна в области косметологии. Туристки сделали пластические операции и, не дожидаясь, пока их лица придут в норму, собрались домой, но пройти паспортный контроль так и не смогли, передает URA.RU.

Снимок девушек, попавший в Сеть, рассмешил пользователей и собрал десятки тысяч отметок «нравится».