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Россия
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Роспотребнадзор выявил число поддельных молочных продуктов
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    Роспотребнадзор выявил число поддельных молочных продуктов

    7:39  10 Октября 2017
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    Роспотребнадзор выявил число поддельных молочных продуктов

    Москва, 10 октября. В ходе проверок Роспотребнадзором молока и молочной продукции за девять месяцев 2017 года в ведомстве выявили лишь 3,9% поддельных продуктов.

    Как говорится в сообщении на сайте ведомства, специалистами были исследованы 38 тысяч проб молока и молочной продукции.

    Нормативным требованиям не соответствовали только 6,6% из них. Фальсификацию нашли в 3,9% пробах.

    В Роспотребнадзоре также рассказали о снижении удельного веса молока и молочных продуктов, которые не соответствуют нормам. К примеру в 2011 году этот показатель составлял 5,7%, а за девять месяцев 2017 года он составил 4,5%.

    Роспотребнадзор выявил число поддельных молочных продуктов

    Автор: Алия Садыкова
    #роспотребнадзор #молоко #молочные продукты
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