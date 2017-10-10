Роспотребнадзор выявил число поддельных молочных продуктов

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Москва, 10 октября. В ходе проверок Роспотребнадзором молока и молочной продукции за девять месяцев 2017 года в ведомстве выявили лишь 3,9% поддельных продуктов.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, специалистами были исследованы 38 тысяч проб молока и молочной продукции.

Нормативным требованиям не соответствовали только 6,6% из них. Фальсификацию нашли в 3,9% пробах.

В Роспотребнадзоре также рассказали о снижении удельного веса молока и молочных продуктов, которые не соответствуют нормам. К примеру в 2011 году этот показатель составлял 5,7%, а за девять месяцев 2017 года он составил 4,5%.