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Донбасс: ВСУ за сутки обстреляли территорию ЛНР девять раз
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    Донбасс: ВСУ за сутки обстреляли территорию ЛНР девять раз

    7:37  10 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки обстреляли территорию ЛНР девять раз

    Луганск (ЛНР), 10 октября. Киевские силовики в течение суток понедельника 9 октября девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию Луганской народной республики.

    По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелы с позиций ВСУ велись с направлений Трехизбенки, Новозвановки, Светлодарского, Попасной, Алмазного и  Луганского. Чаще всего – четыре раза огонь открывался по окрестностям Калинова.

    Кроме того, под обстрелы попали позиции народной милиции в районах Красного Лимана, Лозового, Первомайска, Алмазного и Логвинова. Огонь велся из стрелкового оружия и вооружения БМП, минометов 120 и 82 мм, а также гранатометов АГС и РПГ.

    Добавим, что жертв среди личного состава и мирного населения нет, ущерб инфраструктуре Луганской народной республики не нанесен.

    Автор: Константин Терехов
    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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