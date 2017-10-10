Донбасс: ВСУ за сутки обстреляли территорию ЛНР девять раз

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Луганск (ЛНР), 10 октября. Киевские силовики в течение суток понедельника 9 октября девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию Луганской народной республики.

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелы с позиций ВСУ велись с направлений Трехизбенки, Новозвановки, Светлодарского, Попасной, Алмазного и Луганского. Чаще всего – четыре раза огонь открывался по окрестностям Калинова.

Кроме того, под обстрелы попали позиции народной милиции в районах Красного Лимана, Лозового, Первомайска, Алмазного и Логвинова. Огонь велся из стрелкового оружия и вооружения БМП, минометов 120 и 82 мм, а также гранатометов АГС и РПГ.

Добавим, что жертв среди личного состава и мирного населения нет, ущерб инфраструктуре Луганской народной республики не нанесен.