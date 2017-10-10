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Путин в Сочи встретится с президентами стран СНГ
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    Путин в Сочи встретится с президентами стран СНГ

    8:00  10 Октября 2017
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    Путин в Сочи встретится с президентами стран СНГ

    Сочи, 10 октября. Во вторник в Сочи начнется ряд встреч президента Владимира Путина с лидерами ряда стран СНГ. Первыми президент России примет таджикского лидера Эмомали Рахмона и президента Молдавии Игоря Додона.

    Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, в Сочи Путин и Додон планируют обсудить торгово-экономические взаимоотношения между Россией и Молдавией. Как отметил помощник президента, «в 2016 году Россия утратила статус главного торгового партнера Молдавии» — несмотря на попытки Додона изменить ситуацию, Кишинев продолжил линию на сворачивание сотрудничества с Россией. Кроме того, важной темой на переговорах станет проблема Приднестровья — Россия выступает за налаживание отношений между Кишиневом и Тирасполем для достижения взаимного доверия по разные стороны Днестра.

    Путин в Сочи встретится с президентами стран СНГ

    В ходе встречи с Рахмоном будут обсуждаться актуальные региональные вопросы и согласование совместной позиции России и Таджикистана в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ и ШОС.

    Путин в Сочи встретится с президентами стран СНГ

    В среду в Сочи начинаются саммиты стран СНГ и Евроазиатского экономического сотрудничества и пройдет встреча Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзоевым, а в четверг президент встретится со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #додон #рахмон
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