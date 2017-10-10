Американский посол в Турции назвал условие возобновления выдачи виз

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Вашингтон, 10 октября. Посол США в Турции Джон Басс заявил, что в Белом доме не знают, сколько продлится приостановка выдачи неиммиграционных виз турецким гражданам.

В заявлении, которое Басс опубликовал в Twitter, говорится, что американские власти приняли решение о приостановке «с великим сожалением».

Transcript--> Ambassador John Bass’ Statement on the Suspension of Visa Services in #Turkey - October 9, 2017 https://t.co/GkH6JS7qWP pic.twitter.com/f9qVGd9S8F — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 9, 2017

Кроме того, в Белом доме понимают, что «приостановка обслуживания доставит неудобство людям». По словам посла, возобновление выдачи виз зависит от результатов переговоров представителей двух стран. Ранее «Газета.ру» сообщала, что США и Турция взаимно приостановили выдачу неиммиграционных виз.