Мошенники стали чаще атаковать банкоматы в России

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Москва, 10 октября. В прошлом году мошенники совершили более 4 тысяч атак на банкоматы, в 2017 году количество подобных нападений может вырасти до 5 тысяч. Об этом со ссылкой на данные специализирующейся на вопросах кибербезопасности компании «Информзащита» сообщают «Известия».

По данным издания, около 90% нападений на банкоматы в 2016 году были связаны с физическим доступом к АТМ. Ущерб банков от атак злоумышленников на банкоматы в прошлом году составил от 2,5 до 7 млрд рублей. В 2017 году ущерб может вырасти до 10 млрд рублей.

Издание отмечает, что банки предпочитают страховать банкоматы и снижать расходы на их охрану. По мнению экспертов, это стало одной из причин интереса мошенников к АТМ. Только за первое полугодие 2017 года эта статья расходов сократилась на 9%, в первом полугодии 2016 года сокращение составило 8,6%.