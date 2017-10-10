Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Польше появятся кибернетические войска
Экономика
Мошенники стали чаще атаковать банкоматы в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мошенники стали чаще атаковать банкоматы в России

    7:28  10 Октября 2017
    60

    Мошенники стали чаще атаковать банкоматы в России

    Москва, 10 октября. В прошлом году мошенники совершили более 4 тысяч атак на банкоматы, в 2017 году количество подобных нападений может вырасти до 5 тысяч. Об этом со ссылкой на данные специализирующейся на вопросах кибербезопасности компании «Информзащита» сообщают «Известия».

    По данным издания, около 90% нападений на банкоматы в 2016 году были связаны с физическим доступом к АТМ. Ущерб банков от атак злоумышленников на банкоматы в прошлом году составил от 2,5 до 7 млрд рублей. В 2017 году ущерб может вырасти до 10 млрд рублей.

    Издание отмечает, что банки предпочитают страховать банкоматы и снижать расходы на их охрану. По мнению экспертов, это стало одной из причин интереса мошенников к АТМ. Только за первое полугодие 2017 года эта статья расходов сократилась на 9%, в первом полугодии 2016 года сокращение составило 8,6%.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #мошенничество #банки #банкоматы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5968

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53096

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91774

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108097

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30232
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        1404
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        16522
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        37808
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        7477