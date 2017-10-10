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Понкрашов о невызове в сборную России: Базаревич меня игнорирует
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    Понкрашов о невызове в сборную России: Базаревич меня игнорирует

    7:35  10 Октября 2017
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    Понкрашов о невызове в сборную России: Базаревич меня игнорирует

    Казань, 10 октября. Капитан баскетбольного клуба УНИКС Антон Понкрашов с приходом на тренерский мостик российского специалиста Сергея Базаревича перестал получать приглашение в сборную России. 

    По словам 31-летнего баскетболиста, Базаревич едва ли позовет его в национальную команду, пишут «Известия»

    «Сергей Валерьянович меня игнорирует и, думаю, будет продолжать это делать», — отметил защитник. 

    Понкрашов о невызове в сборную России: Базаревич меня игнорирует

    Главный тренер баскетбольной сборной не комментирует ситуацию и не говорит о том, почему Понкрашов отсутствует в команде. 

    Как ранее сообщала Газета.Ru, подопечные Базаревича на прошедшем Евробаскете-2017 заняли четвертое место, уступив «бронзу» сборной Испании. 

    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #базаревич #понкрашов
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