Эксперт рассказал, что будет после выхода США из ядерной сделки с Ираном

В Избранное

Вашингтон, 10 октября. Бывший заместитель главы Госдепа Венди Шерман рассказала NYT, что будет после выхода США из ядерной сделки с Ираном.

Как сообщает RT, прежде всего возможное решение Дональда Трампа выйти из соглашения с арабской республикой подорвет доверие партнеров к США и «изолирует государство».

«Последствия для американской внешней политики будут катастрофическими: это внесет разногласия в отношения между США и Европой, ослабит стратегические трансатлантические отношения и усилит влияние Ирана, России и Китая», — заявила дипломат.

Кроме прочего, по мнению Шерман, Дональд Трамп во время ноябрьского визита в Китайскую народную республику увидит в Пекине менее сговорчивого партнера в вопросе ракетно-ядерной программы Северной Кореи.

Напомним, соглашение об урегулировании проблемы иранского атома было подписано в июле 2015 года.

