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Эксперт рассказал, что будет после выхода США из ядерной сделки с Ираном
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    Эксперт рассказал, что будет после выхода США из ядерной сделки с Ираном

    7:27  10 Октября 2017
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    Эксперт рассказал, что будет после выхода США из ядерной сделки с Ираном

    Вашингтон, 10 октября. Бывший заместитель главы Госдепа Венди Шерман рассказала NYT, что будет после выхода США из ядерной сделки с Ираном.

    Как сообщает RT, прежде всего возможное решение Дональда Трампа выйти из соглашения с арабской республикой подорвет доверие партнеров к США и «изолирует государство».

    «Последствия для американской внешней политики будут катастрофическими: это внесет разногласия в отношения между США и Европой, ослабит стратегические трансатлантические отношения и усилит влияние Ирана, России и Китая», — заявила дипломат.

    Кроме прочего, по мнению Шерман, Дональд Трамп во время ноябрьского визита в Китайскую народную республику увидит в Пекине менее сговорчивого партнера в вопросе ракетно-ядерной программы Северной Кореи.

    Напомним, соглашение об урегулировании проблемы иранского атома было подписано в июле 2015 года. 
     

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #сша #иран
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