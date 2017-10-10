Будущие губернаторы станут прыгать со скалы и сплавляться по реке на тренингах

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Москва, 10 октября. Проректор президентской Академии РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что участники тренингов для высшего управленческого кадрового резерва будут сплавляться по реке и прыгать со скалы.

По словам директора Высшей школы государственного управления, подобные испытания помогут развитию навыков командной работы и повысят стрессоустойчивость, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее СМИ распространили видео, где потенциальные кандидаты в губернаторы прыгают в воду с семиметровой скалы. В пресс-службе РАНХиГС сообщили, что мероприятие называется «каньонинг». Во время этого испытания обучающиеся спускались по горной реке, преодолевали препятствия. Цель подобного тренинга — развитие навыков командообразования.