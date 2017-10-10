Клиентам российских банков будут реже отказывать в обслуживании

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Москва, 10 октября. Проверка действительности паспортов граждан России в банках станет проводиться вчетверо быстрее.

Как пишет газета «Известия», МВД заявило о готовности увеличить входящий поток данных жителей России через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Отмечается, что лимиты будут увеличены после перехода министерства на новую версию СМЭВ. Это состоится до конца 2017 года.

По данным издания, сейчас существует ограничения по количеству обращений (всего 50) в МВД через СМЭВ в минуту. Это влияет на время получения банками сведений о документах россиян.