Венгрия требует пересмотреть ассоциацию Киева с ЕС из-за закона об образовании

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Будапешт, 10 октября. Венгрия инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятым в Киеве.

Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Как пишет Magyar Nemzet, новый закон, принятый на Украине, нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Он объяснил это тем, что он лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.

По мнению главы МИД Венгрии, принятый документ ухудшит состояние венгров и других национальных меньшинств, проживающих на Украине.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании. Этот нормативный акт сократит возможность обучения на языках национальных меньшинств. Закон вступил в силу 28 сентября.

Ранее сообщалось, что Порошенко готов изменить закон об образовании после переговоров с Европой. Украинские власти могут внести изменения в скандальный закон об образовании по итогам переговоров с европейскими партнерами.