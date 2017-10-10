Депутаты Госдумы могут посетить КНДР в ноябре
Москва, 10 октября. Депутаты Государственной думы России собираются посетить КНДР в начале ноября. Об этом сообщил координатор группы по связям с парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев.
По его словам, российские парламентарии планируют посетить Пхеньян.
«Я возглавляю комитет по дружбе с КНДР, и в нашу депутатскую эту комиссию входят депутаты всех фракций», — отметил он.
Тайсаев также добавил, что, вероятнее, отправятся представители всех фракций Государственной думы, передает РИА Новости.
Он уточнил, что поездка запланирована на начало следующего месяца, ориентировочно на 5-е ноября.
Как ранее сообщала Газета.Ru, российская сторона призвала к сдержанности в ситуации с Северной Кореей.