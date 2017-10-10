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Политика
Депутаты Госдумы могут посетить КНДР в ноябре
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    Депутаты Госдумы могут посетить КНДР в ноябре

    7:21  10 Октября 2017
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    Депутаты Госдумы могут посетить КНДР в ноябре

    Москва, 10 октября. Депутаты Государственной думы России собираются посетить КНДР в начале ноября. Об этом сообщил координатор группы по связям с парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев. 

    По его словам, российские парламентарии планируют посетить Пхеньян. 

    «Я возглавляю комитет по дружбе с КНДР, и в нашу депутатскую эту комиссию входят депутаты всех фракций», — отметил он.

    Депутаты Госдумы могут посетить КНДР в ноябре

    Тайсаев также добавил, что, вероятнее, отправятся представители всех фракций Государственной думы, передает РИА Новости.

    Он уточнил, что поездка запланирована на начало следующего месяца, ориентировочно на 5-е ноября. 

    Как ранее сообщала Газета.Ru, российская сторона призвала к сдержанности в ситуации с Северной Кореей.

    Автор: Дана Балан
    #россия #кндр #госдума #северная корея #тайсаев
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