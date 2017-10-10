Минпромторг и Минкомсвязи РФ создадут отечественную операционную систему IoT

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Москва, 10 октября. Уже к четвертому кварталу 2018 года в России должен появиться прототип национальной операционной системы, которая, как предусмотрено государственной программой «Цифровая экономика», должна превосходить зарубежные аналоги «по ключевым параметрам быстродействия, безопасности и отказоустойчивости». Ответственными исполнителями в этом деле назначены Минпромторг, Минкомсвязи и ряд отечественных разработчиков программного обеспечения.

План предполагает создание «отечественной свободной ОС для использования во всех видах киберфизических систем» — таким образом, первоочередной задачей этой системы будет управление процессами в «Интернете вещей», над созданием которого работают в России.

Как сообщил газете «Коммерсант» источник в ИВК, разработка национальной операционной системы может потребовать от 200 млн рублей (3,4 млн долларов) в случае, если она будет вестись на базе имеющихся разработок, до 1,5 млрд рублей (25,7 млн долларов), если в разработку будут вложены бюджетные деньги по госзаказу. Скорее всего, архитектура национальной операционной системы будет построена на базе UNIX.