Минтранс России готовит меры по усилению ответственности авиакомпаний

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Москва, 10 октября. Минтранс России направил в правительство пакет мер по усилению ответственности авиакомпаний.

Как пишет газета «Известия», согласно этим поправкам, Росавиация получит дополнительные основания для приостановки работы авиакомпаний в случае ухудшения их финансового состояния.

Отмечается, что поправки будут внесены в федеральные авиационные правила ФАП-246. Этот правовой акт определяет требования к авиакомпаниям, в том числе к их финансовому положению. Сейчас Минтранс приступает к разработке новой методики оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний. Согласно этой методике, все компании распределят по нескольким группам риска. Методика может быть разработана уже до конца года.