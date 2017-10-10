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Политика
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Россия
Минтранс России готовит меры по усилению ответственности авиакомпаний
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    Минтранс России готовит меры по усилению ответственности авиакомпаний

    7:00  10 Октября 2017
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    Минтранс России готовит меры по усилению ответственности авиакомпаний

    Москва, 10 октября. Минтранс России направил в правительство пакет мер по усилению ответственности авиакомпаний.

    Как пишет газета «Известия», согласно этим поправкам, Росавиация получит дополнительные основания для приостановки работы авиакомпаний в случае ухудшения их финансового состояния.

    Отмечается, что поправки будут внесены в федеральные авиационные правила ФАП-246. Этот правовой акт определяет требования к авиакомпаниям, в том числе к их финансовому положению. Сейчас Минтранс приступает к разработке новой методики оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний. Согласно этой методике, все компании распределят по нескольким группам риска. Методика может быть разработана уже до конца года. 

    Минтранс России готовит меры по усилению ответственности авиакомпаний

    Автор: Алия Садыкова
    #минтранс #вим-авиа #авиакомпания #приостановление
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