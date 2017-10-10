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Звезда «Игры престолов» напугал невесту отрубленной головой в холодильнике
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    Звезда «Игры престолов» напугал невесту отрубленной головой в холодильнике

    7:04  10 Октября 2017
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    Звезда «Игры престолов» напугал невесту отрубленной головой в холодильнике

    Нью-Йорк, 10 октября. Известный актер Кит Харрингтон рассказал о своей лучшей первоапрельской шутке. Звезда сериала «Игра престолов» разыграл свою невесту Роуз Лесли.

    Кадры были продемонстрированы во время популярного телешоу. Девушка подходит к холодильнику, открывает дверцу и с криком отпрыгивает в сторону, увидев отрубленную голову собственного жениха, передает «Ura.ru».

    Кит рассказал, что его розыгрыш оказался неудачным, так как Роуз Лесли долго плакала от страха. Более того, она заявила, что, если молодой человек повторит свою шутку, они расстанутся.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #игра престолов #кит харрингтон
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